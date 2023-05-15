"Гвардиола жаловался на календарь, который, как мы говорили много раз, слишком плотный. Перед первым матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов нам предстояло играть, отдохнув меньше, а теперь их очередь.

Арсенал нашел конкурента для Зинченко в Реале

Такое расписание, и сказать больше нечего. Гвардиола прав. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем", – цитирует тренера "сливочных" Marca.

Напомним, что наставник Манчестер Сити пожаловался, что у его команды всего 72 часа отдыха перед матчем с Реалом в Лиге чемпионов, который запланирован на 17 мая.

Ман Сити разбил Эвертон в странном матче АПЛ – тоска по Николаю, 4+2 неожиданного героя с шедевром тура на прощание