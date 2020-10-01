"Для нас было важно победить после тяжелого матча в чемпионате (поражение 2:5 от Лестера). Мы все еще далеко от наших лучших кондиций, потому что мало тренируемся. У нас очень много потерь – шесть игроков с COVID-19, еще четверо травмированы.

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Но шаг за шагом, когда у нас будет весь состав, нам станет лучше. Я надеюсь, мы не будем слишком далеко от лидеров. Хорошо, что мы снова в четвертьфинале Кубка лиги", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, что среди потерь Манчестер Сити оказался и Александр Зинченко, который пропустит 3-4 недели из-за проблем с приводящей мышцей. Также травмированы оба центрфорварда команды – Агуэро и Жезус.

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