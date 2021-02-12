Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не остался в стороне успеха Баварии в финале Клубного чемпионата мира.

"Поздравляю всех фанатов Баварии, это невероятный успех. Особенно выигрыш шести титулов. Очень горжусь и поздравляю каждого. Особенно игроков и сотрудников этой прекрасной команды.

Бавария – Тигрес – 1:0 – видео гола и обзор матча

Хочу обратиться к Ханси Флику: вы – вторая команда, которая выиграла шесть титулов подряд, до этого это делала Барселона. Возможно, я могу позвонить Месси и компании, и мы можем сыграть за седьмой титул", – отметил Гвардиола в видеообращении в твиттере Баварии.

Напомним, мюнхенцы минимально обыграли мексиканский Тигрес (1:0) и стали Клубными чемпионами мира. Кроме этого, Бавария выиграла Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубки Германии и УЕФА.

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