Главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола в очередной раз подчеркнул, что Бернарду Силва точно проведет на Этихаде сезон 2022/23.

– Он остается здесь, это однозначно.

– Было ли предложение от ПСЖ?

– Ни один клуб ни разу не звонил нам по поводу Силвы. Вот почему он остается.

– Если предложение будет, и игрок захочет уйти, что тогда?

– Решат клубы.

– Тогда вам, может быть, понадобится замена, а до конца трансферного окна...

– Да, но я говорю вам – он останется, – отрезал Гвардиола в разговоре с журналистом.

В течение лета Бернарду сватали в Барселону, и 28-летний хавбек якобы был за переезд на Камп Ноу. В последние дни к списку претендентов присоединился ПСЖ, но Ман Сити четко настроен сохранить португальца.

"He will stay!"



Pep Guardiola says Bernardo Silva will remain at #MCFC ️ pic.twitter.com/SEbObznLNU — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 26, 2022

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