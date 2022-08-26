Гвардиола поставил жесткую точку в попытках Барселоны и ПСЖ забрать ключевого игрока Ман Сити
Главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола в очередной раз подчеркнул, что Бернарду Силва точно проведет на Этихаде сезон 2022/23.
– Он остается здесь, это однозначно.
– Было ли предложение от ПСЖ?
– Ни один клуб ни разу не звонил нам по поводу Силвы. Вот почему он остается.
– Если предложение будет, и игрок захочет уйти, что тогда?
– Решат клубы.
– Тогда вам, может быть, понадобится замена, а до конца трансферного окна...
– Да, но я говорю вам – он останется, – отрезал Гвардиола в разговоре с журналистом.
В течение лета Бернарду сватали в Барселону, и 28-летний хавбек якобы был за переезд на Камп Ноу. В последние дни к списку претендентов присоединился ПСЖ, но Ман Сити четко настроен сохранить португальца.
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