"Молодые или старые менеджеры – здесь всем нужно победить. Люди говорят о проектах и идеях, но их не существует. Вы должны побеждать. Если нет – вас уволят. Конечно, я уважаю решение Челси, но крепко обнимаю Фрэнка. Надеюсь, я увижу его в ближайшее время. Когда локдаун закончится, можем пойти в ресторан, чтобы увидеться снова.

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Его назначили в такую команду, как Челси, после хорошей работы, которую он исполнил в Дерби. Такие люди этого заслуживают. Но мы зависим от результатов, а не от того, как играем. Не от философии, подобных вещей или проектов. Вы должны добывать результаты. Если вы этого не сделаете, вас заменит другой менеджер", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, основным претендентом на место Лэмпарда считается Томас Тухель, которого в декабре уволили с ПСЖ.

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