Холанд забил свой 50-й гол в составе Манчестер Сити – для этого ему понадобилось 48 матчей. Гвардиола шутливо прокомментировал достижение своего подопечного.

Рекордный гол Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Ливерпуль

"Всего 50? Невероятно! Это действительно хорошо. Мы знаем уровень Эрлинга. В некоторых моментах мы должны играть на него немного чаще", – отметил Хосеп на пресс-конференции.

Добавим, что Холанд провел 19 матчей за Манчестер Сити в текущем сезоне, в которых отметился 18 голами и 4 ассистами.

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