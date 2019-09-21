Гвардиола: После счете 5:0 в первом тайме игра становится скучной, но Манчестер Сити сделал все наоборот

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от впечатляющей победы над Уотфордом (8:0) в матче 6-го тура АПЛ.

"Уровень игроков имеет значение, когда бьешь в ворота пять раз и забиваешь пять голов. В первые минуты мы позволили сопернику создать два момента, но они не забили. Обычно когда после первого тайма счет 5:0, во втором становится скучно. Мы сделали все наоборот: стали еще более агрессивными и провели отличный второй тайм.

Голевая феерия в видеообзоре матча Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0

Люди, журналисты, эксперты и бывшие игроки до сих пор не понимают, что поражения в матчах – это часть жизни. Соперники всегда заслуживают уважения. После поражения от Норвича я чувствовал себя так же, как и сейчас – мы не играли тогда плохо. Мы можем проиграть, но главное – подход и то, как команда реагирует.

Бернарду Силва был лучшим игроком прошлого сезона. Он сыграл экстраординарно. Для Манчестер Сити важно, чтобы многие игроки забили", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, Манчестер Сити поиздевался над Уотфордом, отправив в сетку ворот "шершней" аж 8 мячей.

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