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Гвардиола: После счете 5:0 в первом тайме игра становится скучной, но Манчестер Сити сделал все наоборот

20:43 107 Читати українською
Гвардиола: После счете 5:0 в первом тайме игра становится скучной, но Манчестер Сити сделал все наоборот
Хосеп Гвардиола / Foxsportsasia

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от впечатляющей победы над Уотфордом (8:0) в матче 6-го тура АПЛ.

1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне
 
1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне

"Уровень игроков имеет значение, когда бьешь в ворота пять раз и забиваешь пять голов. В первые минуты мы позволили сопернику создать два момента, но они не забили. Обычно когда после первого тайма счет 5:0, во втором становится скучно. Мы сделали все наоборот: стали еще более агрессивными и провели отличный второй тайм.

Голевая феерия в видеообзоре матча Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0

Люди, журналисты, эксперты и бывшие игроки до сих пор не понимают, что поражения в матчах – это часть жизни. Соперники всегда заслуживают уважения. После поражения от Норвича я чувствовал себя так же, как и сейчас – мы не играли тогда плохо. Мы можем проиграть, но главное – подход и то, как команда реагирует.

Бернарду Силва был лучшим игроком прошлого сезона. Он сыграл экстраординарно. Для Манчестер Сити важно, чтобы многие игроки забили", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, Манчестер Сити поиздевался над Уотфордом, отправив в сетку ворот "шершней" аж 8 мячей.

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