Гвардиола после победы над Астон Виллой: Меня не беспокоит турнирная таблица

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал уверенную победу своей команды над Астон Виллой (3:0) в 10 туре АПЛ.

"Шесть дней назад мы отставали от Ливерпуля на восемь очков, теперь – на три. Меня не беспокоит турнирная таблица. Меня беспокоит то, как мы играли.

Если будем выступать на таком уровне, как во втором тайме, мы сможем быть на вершине таблицы в конце сезона, я не сомневаюсь. Если будем играть так, как в первом тайме, мы окажемся в зоне вылета далеко от лидеров таблицы. Таково мое мнение. Всегда, не только в этом сезоне.

Гвардиола объяснил, как решит проблему отсутствия Зинченко – три опции для замены травмированного украинца

В первом тайме мы играли в футбол, но не так, как должны. Во второй половине действовали лучше, нам помог ранний гол. Мы стали играть так, как обычно. Но нам нужно это делать на протяжении всего матча, а не одного тайма.

В первом тайме лишь Стерлинг действовал агрессивно, получив мяч. Он показал, как нужно играть, и во втором тайме все наладилось", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, после победы над Астон Виллой команда Гвардиолы сократила свое отставание от Ливерпуля до трех очков, но "красные" имеют игру в запасе – завтра подопечные Юргена Клоппа примут Тоттенхэм.

Манчестер Сити разгромно обыграл Астон Виллу – божественный Стерлинг и невнятные конкуренты Зинченко