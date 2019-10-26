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Гвардиола после победы над Астон Виллой: Меня не беспокоит турнирная таблица

20:38 44 Читати українською
Гвардиола после победы над Астон Виллой: Меня не беспокоит турнирная таблица
Хосеп Гвардиола / The Sun

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал уверенную победу своей команды над Астон Виллой (3:0) в 10 туре АПЛ.

46’ Рахим Стерлинг
66’ Кевин де Брюйне
70’ Илкай Гюндоган
88’ Фернандиньо
 
46’ Рахим Стерлинг
66’ Кевин де Брюйне
70’ Илкай Гюндоган
88’ Фернандиньо

"Шесть дней назад мы отставали от Ливерпуля на восемь очков, теперь – на три. Меня не беспокоит турнирная таблица. Меня беспокоит то, как мы играли.

Если будем выступать на таком уровне, как во втором тайме, мы сможем быть на вершине таблицы в конце сезона, я не сомневаюсь. Если будем играть так, как в первом тайме, мы окажемся в зоне вылета далеко от лидеров таблицы. Таково мое мнение. Всегда, не только в этом сезоне.

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В первом тайме мы играли в футбол, но не так, как должны. Во второй половине действовали лучше, нам помог ранний гол. Мы стали играть так, как обычно. Но нам нужно это делать на протяжении всего матча, а не одного тайма.

В первом тайме лишь Стерлинг действовал агрессивно, получив мяч. Он показал, как нужно играть, и во втором тайме все наладилось", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, после победы над Астон Виллой команда Гвардиолы сократила свое отставание от Ливерпуля до трех очков, но "красные" имеют игру в запасе – завтра подопечные Юргена Клоппа примут Тоттенхэм.

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17:46
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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Астон Вилла
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