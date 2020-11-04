"У нас было три хороших игры, девять очков. Нам нужны еще три очка или даже одно, чтобы пройти дальше. У нас есть пять дней, чтобы восстановиться перед Ливерпулем, а затем международный перерыв. Олимпиакос имел два-три шанса. Нам часто не удается завершить матчи, есть трудности со вторым голом. Сейчас Жезус наконец забил, а потом Канселу снял все вопросы.

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Прогноз на ближайшие три дня говорит, что в Манчестере будет солнечно. Такое случается редко. У нас будет выходной день. После этого в пятницу и субботу мы будем готовиться к игре с Ливерпулем. Игрокам нужен перерыв", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Добавим, что Манчестер Сити с максимумом очков возглавляет группу С после трех туров. У Порту шесть пунктов, у Олимпиакоса три, а Марсель с пустыми руками идет последним.

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