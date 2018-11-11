Гвардиола попытался оправдать поступок Стерлинга в матче с Шахтером

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола убежден, что Рахима Стерлинга несправедливо критикуют из-за пенальти в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

"Критиковать Стерлинга несправедливо. Он не симулировал. Он хотел подсечь мяч и допустил ошибку. Люди говорят, что он спровоцировал пенальти, но этот 11-метровый удар – это вина арбитра, а не Рахима.

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Я понимаю, почему говорят подобное, и это только сделает его сильнее. Сейчас Стерлинг более психологически устойчив, чем в мой первый год в Манчестер Сити. Теперь он гораздо лучше контролирует эмоции.

Нельзя забывать, что ему только 23 года. Он еще полностью не сформировался ни как личность, ни как игрок. Иногда мы требуем слишком многого от наших футболистов, которые все еще очень юные", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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