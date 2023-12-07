"Астон Вилла играла лучше. В первом тайме мы были статичными при владении мячом, во втором стало намного, намного лучше, и шансы у нас были, однако не удавалось вовремя сделать пас или правильное движение. Мы пропустили после рикошета, но и у нас 4-5 голов после рикошета, потому что есть – то есть. Надо принять, что Астон Вилла была лучше и переходить к матчу с Лутоном.

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0 – видео гола и обзор матча

Родри – важный игрок, но нам нужно найти способ побеждать и без него. Мы отстаем на шесть очков от лидера. Хотелось бы лидировать, но мы трижды сыграли вничью и проиграли сегодня. За эти годы мы научились находить способ победить, но сейчас у нас есть проблемы с этим, надо найти решение. Это моя работа. Когда соперник сильнее, надо это признавать", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, Астон Вилла минимально одолела Манчестер Сити (1:0) и поднялась на 3 место, набрав 32 очка. "Горожане" же с 30 пунктами остались четвертыми.

Ман Сити с двумя ударами проиграл Астон Вилле – "горожане" не выиграли в 4-м матче подряд и опустились на 4-ю позицию