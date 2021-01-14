Наставник Манчестер Сити признал, что футболисты должны соблюдать все правила безопасности, но некоторые эмоции на поле контролировать просто невозможно. Испанцу жестко ответил Джулиан Найт – британский политик, председатель Специального комитета цифровых технологий, культуры, медиа и спорта.

"Бессмысленно говорить, что это всего лишь инстинкт. Конечно, игроки могут перестать праздновать вместе. Мы видели много случаев, когда гол отмечается по-другому: есть танцевальные движения, которые мы иногда видим в американском футболе.

АПЛ официально изменила даты проведения двух поединков из-за коронавируса

Я читал, что это нарушение сейчас не наказывается, но оно, безусловно, может быть истолковано как неспортивное поведение, и футбольная власть должна просить судей показывать желтые карточки так же, как они это делают, когда игрок снимает майку при праздновании гола. Мы все люди, но мы отчаянно пытаемся донести мысль о том, что нам нужно держаться на расстоянии, поэтому совершенно ошибочный пример – видеть, как игроки обнимаются после гола", – цитирует Найта The Times.

Добавим, что АПЛ уже начала обсуждения потенциальных наказаний для игроков, которые проигнорируют социальную дистанцию во время празднования своих успехов. Интересно, что Манчестер Сити оказался среди клубов, в составе которых обнаружили больше всех инфицированных лиц.

"Замовляв моделей з великими сідницями": Зінченко отримав казковий подарунок, який може перевернути історію з Ман Сіті