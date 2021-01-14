Гвардиола попал под шквал критики британского политика – чиновник требует наказывать футболистов за объятия после голов
Позиция Хосепа Гвардиолы о поведении игроков в условиях пандемии коронавируса не получила поддержки среди британских политиков.
Наставник Манчестер Сити признал, что футболисты должны соблюдать все правила безопасности, но некоторые эмоции на поле контролировать просто невозможно. Испанцу жестко ответил Джулиан Найт – британский политик, председатель Специального комитета цифровых технологий, культуры, медиа и спорта.
"Бессмысленно говорить, что это всего лишь инстинкт. Конечно, игроки могут перестать праздновать вместе. Мы видели много случаев, когда гол отмечается по-другому: есть танцевальные движения, которые мы иногда видим в американском футболе.
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Я читал, что это нарушение сейчас не наказывается, но оно, безусловно, может быть истолковано как неспортивное поведение, и футбольная власть должна просить судей показывать желтые карточки так же, как они это делают, когда игрок снимает майку при праздновании гола. Мы все люди, но мы отчаянно пытаемся донести мысль о том, что нам нужно держаться на расстоянии, поэтому совершенно ошибочный пример – видеть, как игроки обнимаются после гола", – цитирует Найта The Times.
Добавим, что АПЛ уже начала обсуждения потенциальных наказаний для игроков, которые проигнорируют социальную дистанцию во время празднования своих успехов. Интересно, что Манчестер Сити оказался среди клубов, в составе которых обнаружили больше всех инфицированных лиц.
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