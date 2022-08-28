Хосеп Гвардиола после чемпионата мира сможет усилить состав своей команды. Если тренеру понравится кто-нибудь из игроков, которые будут участвовать в Мундиале, то Сити готов предоставить испанцу трансферный бюджет, сумма которого составит 100 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Sun.

"Лига чемпионов не является приоритетом Манчестер Сити": руководитель клуба удивил заявлением о главной цели на сезон 2022/23

А вот этим летом Манчестер Сити не подпишет больше никого – до конца окна новичков на Этихаде уже не будет. Это учитывая то, что летом "горожане" не были такими активными на рынке, как в прошлые годы. Клуб заработал больше, чем потратил.

Отметим, летом чемпионы Англии устроили солидную распродажу – за Стерлинга, Жезуса и Зинченко Ман Сити получил почти 150 миллионов фунтов. На Холанда, Филлипса и Гомеса потратили примерно 120 (трансфер Хулиана Альвареса был оформлен раньше).

После 4-х туров АПЛ Манчестер Сити набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Гвардиолы сыграют против Ноттингем Форест.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд