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Гвардиола получил предложение возглавить каталонских сепаратистов, – СМИ

11:38 122 Читати українською
Гвардиола получил предложение возглавить каталонских сепаратистов, – СМИ
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может начать политическую карьеру в родной Каталонии, которая продолжает ожесточенную борьбу за отделение от Испании.

Бывший глава Женералитета Каталонии Артур Мас серьезно рассматривает возможность избрания звездного тренера на главный пост структуры, информирует El Confidencial.

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Политик в восторге от ораторских способностей Гвардиолы, который постоянно подчеркивает свою приверженность Каталонии и поддержке ее идеи отделения от Испании. По мнению Маса, именно человек без политического прошлого должен возглавить партию "Вместе за Каталонию" и дать новый толчок борьбе.

Препятствием на пути Гвардиолы к политической славе может стать работа в Манчестер Сити – каталонец вряд ли захочет покидать команду посреди сезона, а напряженная ситуация в его родном регионе требует немедленных решений об избрании нового проводника сепаратистов.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Барселона Барселона Испания Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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