Наставник Манчестер Сити стал лучшим тренером АПЛ в январе. Этому поспособствовала впечатляющая серия "горожан" – во всех 9 матчах подопечные Гвардиолы непременно одерживали победы.

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"То, чего эта команда достигла в январе – победила во всех играх, несмотря на все ограничения – является чрезвычайным. Это показывает, насколько сосредоточены мои игроки и персонал. Они невероятные, и я так горжусь сотрудничеством с ними. Каждое привлеченное лицо заслуживает огромного отличия", – приводит слова Пепа официальный сайт Манчестер Сити.

Отметим, что благодаря этой серии "горожане" поднялись на первое место в АПЛ, набрав 50 очков.

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