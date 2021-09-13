Невероятный прогресс полузащитника английского Лидса Келвина Филлипса не прошел мимо тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

Испанский специалист стремится переманить хавбека на Этихад, сообщает Fichajes.

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Филлипс станет топ-целью "горожан" в летнее трансферное окно-2022. Гвардиола хочет усилить центральную ось команды после вероятного ухода Фернандиньо перед следующим сезоном. 25-летний англичанин должен быстро адаптироваться к новым условиям, поскольку вышел на новый уровень под руководством учителя Гвардиолы – Марсело Бьелсы.

К слову, в нынешнем сезоне Калвин Филлипс провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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