Испанец впервые за 7 лет своей работы во главе "горожан" не сделал ни одной замены в матче ЛЧ. В турнире такого не было с 2018 года (Моуринью не менял МЮ против Ювентуса), а в плей-офф с 2016-го (Барселона обошлась без вмешательств Луиса Энрике в игре против Арсенала). Впрочем, Гвардиола не видит никаких проблем в такой пассивности.

"Да, у меня есть возможность сделать 5 замен. Но тренер я, поэтому буду использовать замены только тогда, когда сам захочу. Если у меня 5 замен, то это не значит, что я обязан использовать все 5. Я очень хороший менеджер, чтобы решать, что мне делать, а что нет.

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Я был доволен тем, что видел. Конечно, я думал о Филе Фодене и его возможности повлиять на игру. После пропущенного гола я думал сразу выпускать Фила, но мы и без этого быстро вернули контроль в свои руки", – приводит слова Гвардиолы Metro.

"Лейпциг заставил нас идти вперед, подниматься выше, но после пропущенного гола мы вернулись и провели качественные 15-20 минут. У нас были хорошие шансы, результат определится в Манчестере. Я доволен игрой. Всем матчем, не только первым таймом.

А чего вы ждали? Мы здесь играли товарищеский матч? Сколько матчей РБ Лейпциг вы видели? Люди ожидали, что мы победим 5:0, но это невозможно. У нас 4 игры за 10 дней, перелеты. Мы хорошая команда, но извините, мы не способны победить 4:0", – добавил Гвардиола в комментарии для BT Sport.

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