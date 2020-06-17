Гвардиола подтвердил уход Давида Силвы в конце сезона – легенда не сможет проститься с Манчестер Сити должным образом

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о будущем хавбека Давида Силвы.

"Да, Давид останется с нами до конца сезона. К сожалению, ему придется прощаться при пустых трибунах. Но, надеюсь, позже он и клуб смогут организовать надлежащее прощание перед людьми.

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Большие клубы становятся невероятными клубами, когда они делают жесты невероятным игрокам, которые были здесь более десяти лет. Как Компани, Харт, Сабалета, Туре... все эти игроки. Извините за имена, которые я забыл, но они знают, кто они! Ситуация такая, какая она есть, никто не хочет этого. Давид особенно. Клуб договорится с ним и сделает то, что должен", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Добавим, что 34-летний Силва выступает за манкунианцев с 2010 года, в его активе 423 матча за клуб, 73 гола и 134 результативных передач.

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