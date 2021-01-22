Кевин де Брюйне не поможет "горожанам" в течение ближайших 4-6 недель из-за повреждения подколенного сухожилия.

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"Да, Кевин пропустит от 4 до 6 недель. Это большой удар для Ман Сити, но мы должны двигаться вперед. Не стоит напоминать, насколько де Брюйне важен для команды. К сожалению для него и для нас всех, он пропустит важный отрезок сезона. Мы должны найти выход из ситуации и как-то адаптироваться", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, бельгиец получил травму в перенесенном матче 1-го тура АПЛ против Астон Виллы (2:0). Ожидалось, что хавбек может пропустить 2-4 недели, но ситуация оказалась хуже. Это означает, что КДБ точно не поможет Манчестер Сити в ближайших 5 матчах, в том числе против Ливерпуля (7 февраля) и Тоттенхэма (13-го). Участие в еще нескольких поединках, среди которых встречи против Арсенала в АПЛ и Боруссии Д в ЛЧ, остается под вопросом.

В текущем сезоне Кевин провел в футболке Манчестер Сити 23 встречи, в которых отметился тремя голами и четырнадцатью ассистами. "Горожане" сейчас расположились на 2 месте английского первенства.

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