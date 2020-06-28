toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - ЗАРЯ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА

Гвардиола подтвердил, что Манчестер Сити устроит Ливерпулю чемпионский коридор на своем стадионе

14:31 - Читати українською
Гвардиола подтвердил, что Манчестер Сити устроит Ливерпулю чемпионский коридор на своем стадионе
Гвардиола против Ливерпуля / Getty images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что его футболисты поздравят Ливерпуль с победой в чемпионате Англии.

 

"Конечно, мы сделаем это. Безусловно, устроим чемпионский коридор. Мы всегда тепло встречаем Ливерпуль, когда они приезжают на наш стадион. Им не на что будет жаловаться, и мы, разумеется, сделаем коридор, потому что они заслужили.

Ливерпуль осудил своих фанатов за празднование чемпионства на улицах города

У команды, которая взяла восемь трофеев за три сезона (речь идет о Манчестер Сити. – прим.), конечно же, есть страсть в каждой игре, в каждом турнире, везде. Никто в Англии не отрицает этого. Очень сложно достигать того, что мы сделали в самой сложной лиге на планете, но невозможно побеждать все время. В АПЛ была одна исключительная команда, и, когда подобного достигает кто-то другой, я должен только учиться у них и поздравить их, все просто", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, Манчестер Сити примет Ливерпуль на Этихаде 2 июля, начало встречи в 22:15 по киевскому времени. "Красные" оторвались от конкурентов на 23 очка в турнирной таблице АПЛ и стали чемпионами Англии впервые за 30 лет.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

blog_ava
Альбасете одолел Расинг и оторвался от зоны вылета – Зозуля оформил час игры в большинстве и заработал пенальти
01:07
2641
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль Англия Хосеп Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Ливерпуль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
18
мин
Десна
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук