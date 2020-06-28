Гвардиола подтвердил, что Манчестер Сити устроит Ливерпулю чемпионский коридор на своем стадионе

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что его футболисты поздравят Ливерпуль с победой в чемпионате Англии.

"Конечно, мы сделаем это. Безусловно, устроим чемпионский коридор. Мы всегда тепло встречаем Ливерпуль, когда они приезжают на наш стадион. Им не на что будет жаловаться, и мы, разумеется, сделаем коридор, потому что они заслужили.

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У команды, которая взяла восемь трофеев за три сезона (речь идет о Манчестер Сити. – прим.), конечно же, есть страсть в каждой игре, в каждом турнире, везде. Никто в Англии не отрицает этого. Очень сложно достигать того, что мы сделали в самой сложной лиге на планете, но невозможно побеждать все время. В АПЛ была одна исключительная команда, и, когда подобного достигает кто-то другой, я должен только учиться у них и поздравить их, все просто", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, Манчестер Сити примет Ливерпуль на Этихаде 2 июля, начало встречи в 22:15 по киевскому времени. "Красные" оторвались от конкурентов на 23 очка в турнирной таблице АПЛ и стали чемпионами Англии впервые за 30 лет.

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