Гвардиола подтвердил, что Фернандиньо может пропустить пять матчей

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии хавбека "горожан" Фернандиньо.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола подтвердил, что опорный полузащитник Фернандиньо получил повреждение и может пропустить пять следующих матчей, сообщает Goal.com.

Адский перфоманс, или Зинченко может чувствовать себя в безопасности: английские СМИ и фаны поражены игрой Украинской против Челси

Бразилец получил повреждение в финале Кубка английской лиги и в дополнительное время был заменен на Данило. Добавим, что в том же поединке травмировался защитник "горожан" Ляпорт.



Гвардиола предположил, что ему придется ждать на полное восстановление полузащитника до перерыва на матчи сборных.



"Мы были без Габриэля Жезуса и Стоунз и они все еще не готовы, а сейчас мы остались без Фернандиньо и Имре



Несколько следующих недель они будут недоступны, но возможно после перерыва на матчи сборных ... Но Габриэль и Джон скоро вернутся в игру ", – сообщил он журналистам.