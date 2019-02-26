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Гвардиола подтвердил, что Фернандиньо может пропустить пять матчей

19:36 87 Читати українською
Гвардиола подтвердил, что Фернандиньо может пропустить пять матчей
Фернандинью / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии хавбека "горожан" Фернандиньо.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола подтвердил, что опорный полузащитник Фернандиньо получил повреждение и может пропустить пять следующих матчей, сообщает Goal.com.

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Бразилец получил повреждение в финале Кубка английской лиги и в дополнительное время был заменен на Данило. Добавим, что в том же поединке травмировался защитник "горожан" Ляпорт.

Гвардиола предположил, что ему придется ждать на полное восстановление полузащитника до перерыва на матчи сборных.

"Мы были без Габриэля Жезуса и Стоунз и они все еще не готовы, а сейчас мы остались без Фернандиньо и Имре

Несколько следующих недель они будут недоступны, но возможно после перерыва на матчи сборных ... Но Габриэль и Джон скоро вернутся в игру ", сообщил он журналистам.

Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Фернандиньо Фернандиньо
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