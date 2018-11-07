Гвардиола подписал контракт с Манчестер Сити в бытность тренером Баварии

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подписал контракт с английским клубом еще тогда, когда имел действующее соглашение с Баварией – за 4 месяца до официального объявления.

Манчестер Сити подписал Хосепа Гвардиолу за 4 месяца до официального объявления о назначении испанца на пост главного тренера, сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные Football Leaks.

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Это означает, что Пеп заключил соглашение с "горожанами" через 2 месяца после начала его последнего сезона в Баварии, 10 октября 2015 года. Тренеру гарантировали 13,5 млн фунтов за первый сезон, 16,5 – за второй.

Официально Манчестер Сити объявил о назначении Гвардиолы 1 февраля, когда Мануэль Пеллегрини сообщил об отставке в конце сезона 2015/16.

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