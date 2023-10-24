Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что Эрлинг Холланд может улучшить свою эффективность в сезоне 2023/24.

"Ожидания такие высокие, но он справляется с этим очень хорошо. Холанд знает, что мог забить даже больше голов на этом групповом этапе и в девяти играх АПЛ.

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Эрлинг может забить больше голов, чем в прошлом сезоне", – цитирует Гвардиолу в своих соцсетях Фабрицио Романо.

Напомним, что Холанд в кампании 2022/23 забил 54 гола и отдал 9 результативных передач в 57 матчах за Манчестер Сити. В текущем сезоне в активе норвежца девять мячей и два ассиста в 11 встречах.

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