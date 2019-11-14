Гвардиола подготовил подарок и персональную благодарность каждому фану Ман Сити, посетившим выездной матч с Шахтером

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола нашел оригинальный способ отблагодарить болельщиков за поддержку в выездном матче против Шахтера.

Хосеп Гвардиола лично подписал благодарность каждому из 114 фанатов, которые поддержали Манчестер Сити на выездном матче против Шахтера, сообщает Daily Mail.

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Кроме того, болельщики получили приглашения на следующий матч против Шахтера. Билеты на матч оплатит клуб.

"В качестве жеста нашей благодарности, мы хотели бы пригласить вас на ответный матч против донецкого Шахтера. От имени игроков и персонала, я хотел бы еще раз поблагодарить вас за вашу невероятную поддержку", – говорится в письме-благодарносте от Пепа Гвардиола.

Напомним, матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер состоится 26 ноября, начало игры в 22:00.

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