toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
УКРАИНА - ЭСТОНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Гвардиола подготовил подарок и персональную благодарность каждому фану Ман Сити, посетившим выездной матч с Шахтером

18:15 82 Читати українською
Гвардиола подготовил подарок и персональную благодарность каждому фану Ман Сити, посетившим выездной матч с Шахтером
Болельщики Манчестер Сити / BPI

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола нашел оригинальный способ отблагодарить болельщиков за поддержку в выездном матче против Шахтера.

 

Хосеп Гвардиола лично подписал благодарность каждому из 114 фанатов, которые поддержали Манчестер Сити на выездном матче против Шахтера, сообщает Daily Mail.

Реабилитация Зинченко затягивается – известна дата возвращения украинца к тренировкам

Кроме того, болельщики получили приглашения на следующий матч против Шахтера. Билеты на матч оплатит клуб.

"В качестве жеста нашей благодарности, мы хотели бы пригласить вас на ответный матч против донецкого Шахтера. От имени игроков и персонала, я хотел бы еще раз поблагодарить вас за вашу невероятную поддержку", – говорится в письме-благодарносте от Пепа Гвардиола.

Напомним, матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер состоится 26 ноября, начало игры в 22:00.

"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і Ярмоленка

blog_ava
Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020
09:00
849
Теги
футбольные фанаты Манчестер Сити - Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
6
мин
Украина U-21
18:30
Дания U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук