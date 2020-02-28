Гвардиола поделился подробностями относительно травмы Ляпорта – француз рискует не выйти в ответном матче против Реала

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт снова вынужден пропускать матчи из-за проблем со здоровьем.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник получил травму подколенного сустава, информирует Sky Sports.

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Испанец ожидает, что восстановление Ляпорта продлится 3-4 недели. Таким образом, француз точно пропустит финал Кубка лиги против Астон Виллы (1 марта) и два тура АПЛ, среди которых дерби с Манчестер Юнайтед (8 марта). Участие центрбека в матче 1/8 Лиги чемпионов против Реала (17 марта) также под вопросом.

Напомним, Ляпорт пропустил почти всю первую часть сезона 2019/20 из-за травмы колена.

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