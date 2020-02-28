toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Гвардиола поделился подробностями относительно травмы Ляпорта – француз рискует не выйти в ответном матче против Реала

16:23 47 Читати українською
Гвардиола поделился подробностями относительно травмы Ляпорта – француз рискует не выйти в ответном матче против Реала
Ляпорт в сопровождении врача / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт снова вынужден пропускать матчи из-за проблем со здоровьем.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник получил травму подколенного сустава, информирует Sky Sports.

Гвардиола побил рекорд по количеству побед в плей-офф ЛЧ – наставник Манчестер Сити опередил легендарных коллег

Испанец ожидает, что восстановление Ляпорта продлится 3-4 недели. Таким образом, француз точно пропустит финал Кубка лиги против Астон Виллы (1 марта) и два тура АПЛ, среди которых дерби с Манчестер Юнайтед (8 марта). Участие центрбека в матче 1/8 Лиги чемпионов против Реала (17 марта) также под вопросом.

Напомним, Ляпорт пропустил почти всю первую часть сезона 2019/20 из-за травмы колена.

Зинченко на пороге решающего периода – конкурент и неудачный сезон Манчестер Сити могут помочь украинцу

blog_ava
"Никогда не видел Каштру таким злым, как в перерыве" – Пятов назвал виновного в провалах Шахтера против Бенфики
01:20
1891
Теги
Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо объявило о переходе Кадара в китайский клуб
    Україна — 09:24670 Динамо объявило о переходе Кадара в китайский клуб
1
час
:
22
мин
СК Днепр-1
19:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук