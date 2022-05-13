"Если я продлю контракт, то это произойдет в конце следующего сезона. Этого не произойдет раньше. Прошло много лет, я должен посмотреть, в каком состоянии я и команда. Зная это, я остался бы еще на 10 лет. Но мы должны выделить время для размышления. Теперь не время.

Гвардиола усомнился, способен ли его Манчестер Сити выиграть Лигу чемпионов

Определит ли победа в ЛЧ мое будущее в Манчестер Сити? Абсолютно нет. Мы очень хорошо выступаем в Лиге чемпионов. С Барселоной я выиграл Лигу чемпионов, когда в составе было семь футболистов из академии. Да, я разочарован, мы хотели играть в финале. Но это не изменит ни мое будущее, ни мое прошлое. Почему я приехал в Англию – это уже исполнено", – поделился Гвардиола в комментарии Sky Sports.

Добавим, что контракт Пепа с Манчестер Сити рассчитан до 30 июня 2023 года. За период под руководством Гвардиолы "горожане" получили 3 трофея АПЛ, 1 Кубок Англии, 4 Кубка английской лиги и 2 Суперкубка Англии, однако Лига чемпионов им так и не покорилась.

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