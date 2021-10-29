"Мы с Рональдом точно знаем, что все зависит от результатов. Ни один тренер не может удержаться на своем посту без хороших результатов. Ни один. Нас судят по выступлениям. Как своему другу я желаю ему всего наилучшего.

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Не знаю, что будет в Барселоне. Серхи Бархуан стал тренером, желаю ему удачи. Что касается Хави, то я не знаю, что будет. Не сомневаюсь, что он готов выполнить эту работу. Он знает испанский футбол и футбол в целом, а также полон энтузиазма", – цитирует Гвардиолу пресс-служба Сити.

Напомним, место Рональда Кумана занял Серхи Бархуан. 49-летний специалист будет выполнять роль наставника временно, пока Барса не договорится с Хави.

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