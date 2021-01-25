Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями относительно будущего в Манчестере Эрика Гарсии, которого связывают с Барселоной.

"Я почти уверен, что он пойдет по завершении сезона. Пойдет ли он сейчас? Это зависит от клубов. Подождем до закрытия январского трансферного окна", – приводит слова Гвардиолы Goal.

Барселона закрыла трансфер Гарсии – о переходе объявят через неделю

СМИ сообщают, что Эрик Гарсия уже согласовал детали перехода в Барселону, но неизвестно, когда состоится трансфер. Скорее всего, это произойдет летом, когда уроженец столицы Каталонии станет свободным агентом.

К слову, в текущем сезоне воспитанник "блаугранас" провел в футболке Манчестер Сити лишь 8 поединков.

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