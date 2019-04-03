Гвардиола: Почему мы должны выиграть 4 трофеи, если ни одной английской команде этого не удавалось?

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил шансы команды одержать 4 трофея.

"Если фанаты хотят мечтать, окей. Но я не буду говорить об этом, потому что мой тренерский опыт говорит: если ты будешь отвлекаться, начнутся проблемы.

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С чего бы начать думать, что мы сможем выиграть четыре трофея за сезон, если в этой легендарной стране подобного никогда не случалось? Были такие легендарные команды, как Ливерпуль 1980-х, Челси Жозе Моуринью, Арсенал Арсена Венгера. Никто не сделал этого.

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Сейчас у нас Кардифф. Мы должны выигрывать матч за матчем. В апреле вы снова спросите меня об этом, а я отвечу "да" или "нет", но до этого дня еще далеко", – цитирует Гвардиолу The Guardian.