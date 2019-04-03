toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Гвардиола: Почему мы должны выиграть 4 трофеи, если ни одной английской команде этого не удавалось?

14:51 4 Читати українською
Гвардиола: Почему мы должны выиграть 4 трофеи, если ни одной английской команде этого не удавалось?
Хосеп Гвардиола / Leaders Sports

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил шансы команды одержать 4 трофея.

"Если фанаты хотят мечтать, окей. Но я не буду говорить об этом, потому что мой тренерский опыт говорит: если ты будешь отвлекаться, начнутся проблемы.

Агуэро может пропустить матч с Кардиффом – Гвардиола прибережет своего бомбардира на Лигу чемпионов

С чего бы начать думать, что мы сможем выиграть четыре трофея за сезон, если в этой легендарной стране подобного никогда не случалось? Были такие легендарные команды, как Ливерпуль 1980-х, Челси Жозе Моуринью, Арсенал Арсена Венгера. Никто не сделал этого.

Менди накануне матча Манчестер Сити против Фулхэма гулял в ночном клубе – Гвардиола прокомментировал эпизод

Сейчас у нас Кардифф. Мы должны выигрывать матч за матчем. В апреле вы снова спросите меня об этом, а я отвечу "да" или "нет", но до этого дня еще далеко", – цитирует Гвардиолу The Guardian.

Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
2
мин
Александрия
17:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук