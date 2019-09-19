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Гвардиола: Пятов – один из лучших вратарей в мире

11:12 98 Читати українською
Гвардиола: Пятов – один из лучших вратарей в мире
Хосеп Гвардиола / Evening Standard

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от разгромной победы над Шахтером (3:0) и рассыпался в комплиментах голкиперу "горняков" Андрею Пятову.

 
Рияд Марез 24’
Илкай Гюндоган 38’
Габриэл Жезус 76’
24’ Рияд Марез
38’ Илкай Гюндоган
76’ Габриэл Жезус

"Пятов – один из лучших вратарей. Прекрасно читает игру и вовремя страхует защитников. Часто, когда мы выполняем проникающий пас, Пятов заранее это видит и действует на выходе как последний защитник и выбивает мяч.

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Много комплиментов в адрес Шахтера? Мы видели на поле Тайсона – замечательный дриблер. Как он пробирался между нашими линиями, взаимодействовал с Марлосом? Прекрасно. Вы вспомнили 12 матчей: у Шахтера были Фернандиньо, Дуглас Коста, Ракицкий, Чигринский, Срна. Так что действительно, приходилось довольно-таки трудно.

Да, удавалось выигрывать, но против этой команды очень важно держать ритм. У нас это часто получается: все-таки качество футболистов Манчестер Сити достаточно высоко. Кроме того, когда я просматриваю ближайшего соперника, то настраиваюсь на его сильные, а не слабые стороны. Однозначно Шахтер – это знак качества.

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Фонсека и Каштру строят игру более зонально. В оборонном плане организация Фонсеки была лучшей. Но против Луческу было еще сложнее из-за невероятной агрессивности, ментальности команды.

Сейчас мне уже легче с Шахтером, ведь я хорошо знаю этого соперника и как противостоять ему, чтобы победить. И, конечно, у меня были замечательные футболисты в Барселоне, Баварии, а сейчас – в Манчестер Сити", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Шахтера.

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Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Паулу Фонсека Паулу Фонсека Луиш Каштру Луиш Каштру
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