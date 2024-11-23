Манчестер Сити не хватает лучшего игрока в мире. Вспомните мое время в Барселоне, тогда Лионель Месси был лучшим игроком.

У Гвардиолы усугубился кадровый кризис на проблемной позиции – замена Родри пропустит ЛЧ и ряд матчей АПЛ

Сыграй мы тот сезон без Месси, выиграли бы мы требл? Нет, не выиграли бы шесть трофеев подряд без Месси, – цитирует Гвардиолу City Report.

Напомним, обладатель "Золотого мяча-2024" получил повреждение в матче против Арсенала, и уже был прооперирован. Ранее сообщалось, что полузащитник имеет призрачные шансы восстановиться до лета.

К слову, Манчестер Сити сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице АПЛ с 23 баллами.