Гвардиола озвучил причину неудач Ман Сити, припомнив работу с Месси: "Нам не хватает лучшего игрока в мире"
15:34 - Читати українською
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, кого не хватает команде.
Манчестер Сити не хватает лучшего игрока в мире. Вспомните мое время в Барселоне, тогда Лионель Месси был лучшим игроком.
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Сыграй мы тот сезон без Месси, выиграли бы мы требл? Нет, не выиграли бы шесть трофеев подряд без Месси, – цитирует Гвардиолу City Report.
Напомним, обладатель "Золотого мяча-2024" получил повреждение в матче против Арсенала, и уже был прооперирован. Ранее сообщалось, что полузащитник имеет призрачные шансы восстановиться до лета.
К слову, Манчестер Сити сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице АПЛ с 23 баллами.
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