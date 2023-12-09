Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что его команда находится в кризисе, который может помешать попаданию в Лигу чемпионов.

"Я думаю, что то, что мы переживаем, хорошо для всех. Надо жить этим, потому что в течение длительного времени люди говорили о том, какие мы хорошие.

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Это ужасно, мы были непобедимы, и теперь мы не можем выиграть ни одной игры. Возможно, мне нужен этот вызов, чтобы показать, что я хороший тренер. Для игроков это также хорошая возможность проявить себя. Астон Вилла была лучше, чем мы. Теперь мы можем не попасть в Лигу чемпионов", – цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Напомним, что Манчестер Сити не выигрывает в АПЛ четыре тура: три ничьи и одно поражение. Такие результаты переместили "горожан" на четвертую строчку. Команда Гвардиолы имеет 30 очков после 15 туров и отстает от первой строчки на семь баллов.

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