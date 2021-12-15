"Мы демонстрируем надежную игру в обороне, у соперников мало голевых моментов у наших ворот. Манчестер Сити действует очень хорошо, и мы очень гордимся тем, как мы играем. В прошлом сезоне мы потеряли пять очков в противостояниях против Лидса с теми же футболистами, кроме Джека Грилиша, что и сейчас.

Манчестер Сити – Лидс – 7:0 – видео голов и обзор матча

Грилиш играет хорошо. Я не сужу игроков по их голам. Для меня важнее, как они ведут себя и какие принимают решение. Он может играть на трех-четырех позициях, является универсалом. У нас честные и дисциплинированные футболисты. Стоунз играет в сборной центрального защитника, но он пригодился как фланговый защитник. Я очень рад за него.

Единственной проблемой для нас стала замена Бернарду Силвы в перерыве. Его пришлось заменить из-за мышечного дискомфорта. Ничего страшного. При 3:0 на табло рисковать не было смысла", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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