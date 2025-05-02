Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о том, как видит свое будущее.

Испанец возглавляет "горожан" шесть лет. Действующее соглашение Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитано до лета 2027 года.

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"Я хочу, чтобы люди запомнили меня таким, каким они хотят. После окончания контракта с Сити я уйду. Я уверен в этом. Не знаю, завершу ли карьеру, но собираюсь сделать перерыв. Каким я хочу, чтобы меня запомнили? Не знаю, пусть каждый сделает свой выбор", – цитирует испанского специалиста ESPN.

Гвардиола с Манчестер Сити выиграл множество трофеев, в частности его команда оформила требл в сезоне 2022/23, выиграв Лигу чемпионов, Кубок Англии и титул чемпиона АПЛ.

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