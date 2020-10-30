"Я невероятно счастлив здесь, счастлив быть в Манчестере и надеюсь, что смогу хорошо поработать в этом сезоне, чтобы остаться как можно дольше", – цитирует Гвардиолу Marca.

Барселона должна вернуть Гвардиолу, Хави, Иньесту и Пуйоля, – кандидат в президенты каталонского клуба

Такими словами наставник "горожан" ответил на скандальное заявление Виктора Фонта, который намерен побороться за вакантное кресло президента Барселоны. Функционер заявил, что каталонский клуб должен вернуть Гвардиолу, Хави, Иньесту, Пуйоля.

Напомним, Гвардиола возглавлял Барсу в 2008-2012 годах, где дважды побеждал в Лиге чемпионов.

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