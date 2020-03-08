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Гвардиола ответил на критику по поводу трансферной политики Манчестер Сити

11:36 52 Читати українською
Гвардиола ответил на критику по поводу трансферной политики Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола / Daily Star

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что его клуб не тратит большие средства на трансферы.

"Манчестер Сити занимает 23 или 24 места в рейтинге самых дорогих трансферов в истории, однако имеет плохую репутацию из-за своих подписаний.

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Говорят, что Манчестер Сити просто тратит деньги, но, конечно, это неправда. Важно собрать всю информацию об игроке, чтобы уменьшить его неуверенность в новом клубе.

Манчестер Сити до сих пор не тратил таких денег, но, возможно, в будущем это сделает. Это будет зависеть от рынка, игрока, которого мы хотим, тех, кто останется, и тех, кто собирается покинуть клуб. Многие, многие вещи могут быть задействованы", – поделился Гвардиола в комментарии Daily Star.

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Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Трансферы Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити
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