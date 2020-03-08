Гвардиола ответил на критику по поводу трансферной политики Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что его клуб не тратит большие средства на трансферы.

"Манчестер Сити занимает 23 или 24 места в рейтинге самых дорогих трансферов в истории, однако имеет плохую репутацию из-за своих подписаний.

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Говорят, что Манчестер Сити просто тратит деньги, но, конечно, это неправда. Важно собрать всю информацию об игроке, чтобы уменьшить его неуверенность в новом клубе.

Манчестер Сити до сих пор не тратил таких денег, но, возможно, в будущем это сделает. Это будет зависеть от рынка, игрока, которого мы хотим, тех, кто останется, и тех, кто собирается покинуть клуб. Многие, многие вещи могут быть задействованы", – поделился Гвардиола в комментарии Daily Star.

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