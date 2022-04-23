Босс "горожан" высоко оценивает нидерландского специалиста, который летом возглавит принципиального соперника.

Роналду и другие звезды МЮ получили четкий сигнал от нового тренера – церемониться никто не будет

"Посмотрите на Аякс и вы поймете все его качества. Поздравляем Эрика и желаем ему всего наилучшего. Он тренер самого высокого класса, за его командами приятно наблюдать, особенно за Аяксом", – цитирует Гвардиолу MEN.

Напомним, что Тен Хаг пересекался с испанцем в Баварии, когда работал тренером молодежной команды мюнхенцев.

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