"Прежде чем я начну, от себя и всего клуба мы хотим поздравить Ливерпуль с победой в Премьер-лиге. Заслуженно, в этом нет сомнений. Фантастическая команда. В течение одного года, как это было у нас предыдущие четыре года, они сохранят титул, но, надеюсь, в следующем сезоне мы сможем быть лучшими, чтобы бороться до конца. В этом сезоне это было невозможно. Так что поздравляю Ливерпуль.

Ливерпуль разгромил Тоттенхэм и стал чемпионом Англии – Салах отпраздновал гол в стиле Тотти

Спасет ли наш сезон победа в Кубке Англии и выход в ЛЧ? Нееет! Этот сезон не был хорошим. Мы отстаем от Ливерпуля на тысячу миллионов очков. Это нехорошо. Посмотрите на Лигу чемпионов. Сколько матчей мы там выиграли? Один, два? Мы всегда были машиной, сейчас имеем некоторые проблемы, но ущерб будет незначительным. Не надо обманывать себя, что сезон был хорошим. Клуб должен принять правильные решения, чтобы следующий сезон был лучшим", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, Ман Сити выиграл 4 предыдущих чемпионата подряд, однако сейчас не гарантировал себе даже топ-5. После 34 туров "горожане" в турнирной таблице АПЛ отстают от Ливерпуля на 21 очко.

Манчестер Сити на опыте победил Ноттингем Форест и вышел в финал Кубка Англии