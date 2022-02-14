"В Португалии всегда была конкурентная лига. Мы встречались с Порту в прошлом сезоне, и мы поняли, насколько сильны они и другие команды. У Спортинга невероятный подбор игроков из Португалии или Бразилии. Они очень конкурентоспособны, потому самые большие таланты уходят в другие лиги. То, что я видел у Спортинга – это единство. За тренера сражаются его игроки. Это самое важное.

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У них невероятные скоростные игроки в атаке и сильные защитники. Спортинг стал чемпионом прошлого года впервые за многие годы, потому что они действительно хорошая команда. Они прошли группу с Аяксом и Боруссией Дортмунд – клубами, выходившими в 1/4, 1/2 и однажды в финал. Спортинг победил их, потому что они хороши. Недавно, глядя на них, я действительно был поражен тем, насколько они хороши.

У нас был невероятный забег на групповом этапе. В Лейпциге мы не были готовы после того, как квалифицировались в плей-офф, остальное было хорошо. Говорю каждый день, соревнуйтесь за себя. Каждые три дня мы делали это в последние годы, и будем делать это снова завтра. Гармония в команде сейчас исключительно благодаря капитанам и многим другим причинам.

Мы хорошо знаем друг друга. Прошло шесть сезонов, Манчестер Сити прекрасно знает друг друга. Мы принимаем хорошие и плохие вещи, чтобы бороться и быть частью этого", – отметил Гвардиола на пресс-конференции.

Добавим, что Манчестер Сити уже завтра встретится со Спортингом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, начало встречи в 22:00.

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