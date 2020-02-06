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Гвардиола отметил юного таланта Барселоны

17:26 13 Читати українською
Гвардиола отметил юного таланта Барселоны
Антуан Гризманн и Ансу Фати / Фото AP

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, что иногда за алкогольными коктейлями может пообсуждать с другими наставниками молодых талантов.

"17 лет – это еще очень мало. Недавно мы с Эрнесто Вальверде (экс-тренером Барсы – прим.) пили джин-тоник, и он сказал мне, что парень очень хорош, что это бомба.

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Когда Фати вышел на поле и показал себя, я увидел, что Эрнесто не ошибся", – цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Напомним, 17-летний Ансу в августе прошлого года дебютировал за Барселону, став вторым самым молодым игроком в истории клуба. В текущем сезоне Примеры Фати провел 13 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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Теги
Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Ансу Фати Ансу Фати Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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