На неделе появилась информация, что Ливерпуль выбыл из борьбы за Беллингема, а главными претендентами на футболиста остаются Реал, Манчестер Сити и Челси. Гвардиолу перед матчем с Лестером спросили о Джуде. Пеп возмутился.

"Сколько вы посетили моих пресс-конференций? Вы же знаете ответ. Надо лучше готовиться. Вы пришли и задали вопрос, зная, что я отвечу. Следующий вопрос", – сказал каталонец в адрес журналиста.

Мегаконтракт для Беллингема – Боруссия Д пытается за сумасшедшие деньги удержать свою звезду

Беллингем к 19 годам отыграл уже 4 полноценных сезона во взрослом футболе. Джуд превратился в лидера дортмундской Боруссии и игрока сборной Англии. Потенциальный трансфер универсального хавбека оценивается в 120+ миллионов евро.