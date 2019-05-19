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Гвардиола отчитал Стерлинга после триумфа в Кубке Англии – вингер оформил дубль и отдал ассист

19 мая 09:52 321 Читати українською
Гвардиола отчитал Стерлинга после триумфа в Кубке Англии – вингер оформил дубль и отдал ассист
Стерлинг и Гвардиола / фото из соцсетей

Наставник английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после завершения финального поединка Кубка Англии против Уотфорда (6:0) эмоционально пообщался с одним из героев "горожан" Рахимом Стерлингом.

26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг
 
26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг

Главный тренер "поймал" вингера после финального свистка и начал указывать англичанину на допущенные в течение матча ошибки.

Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0 – видео голов и обзор матча

"Рахим провел невероятный сезон, прежде всего он не травмировался, он физически силен, конкурентоспособный. И одна из причин того, что нам удалось сделать в этом году. Но в первом тайме он не играл очень хорошо.

Когда я говорю, как мы можем стать лучше – это вот о таких моментах. Он терял простые мячи, должен был действовать быстрее. Мы всегда можем совершенствоваться, я в первую очередь. Я прошу свой штаб подталкивать меня к развитию", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Отметим, что Рахим Стерлинг забил дважды в ворота Эурелио Гомеса, а также ассистировал Давиду Силве.

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Англия Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Уотфорд Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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