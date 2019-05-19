Гвардиола отчитал Стерлинга после триумфа в Кубке Англии – вингер оформил дубль и отдал ассист

Наставник английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после завершения финального поединка Кубка Англии против Уотфорда (6:0) эмоционально пообщался с одним из героев "горожан" Рахимом Стерлингом.

Главный тренер "поймал" вингера после финального свистка и начал указывать англичанину на допущенные в течение матча ошибки.

Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0 – видео голов и обзор матча

"Рахим провел невероятный сезон, прежде всего он не травмировался, он физически силен, конкурентоспособный. И одна из причин того, что нам удалось сделать в этом году. Но в первом тайме он не играл очень хорошо.

Когда я говорю, как мы можем стать лучше – это вот о таких моментах. Он терял простые мячи, должен был действовать быстрее. Мы всегда можем совершенствоваться, я в первую очередь. Я прошу свой штаб подталкивать меня к развитию", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Отметим, что Рахим Стерлинг забил дважды в ворота Эурелио Гомеса, а также ассистировал Давиду Силве.