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Гвардиола осудил фанов Манчестер Юнайтед за нападение на дом Вудворда

15:44 43 Читати українською
Гвардиола осудил фанов Манчестер Юнайтед за нападение на дом Вудворда
Хосеп Гвардиола / Фото Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола стал на защиту исполнительного директора клуба Эда Вудворда.

 

"Мне не нравится то, что произошло с Эдом Вудвордом и его домом. Вы видите, какой состав у Манчестер Юнайтед, он хороший. Честно, он действительно хороший", – цитирует Гвардиолу Goal.

"Вудворд должен умереть", – фанаты Манчестер Юнайтед совершили нападение на дом исполнительного директора клуба

Напомним, накануне дерби Манчестера в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги активные фаны "красных дьяволов" собрались у дома исполнительного директора клуба Эда Вудворда и забросали двор и здание файерами, выкрикивая при этом "Вудворд должен умереть".

Напомним, по сумме двух матчей МЮ пропустил Сити (2:3) в финал Кубка английской лиги, где подопечные Гвардиолы встретятся с Астон Виллой.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола футбольные фанаты Эд Вудворд Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
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