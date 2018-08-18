Гвардиола опроверг интерес Манчестер Сити к Маркизио

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не будет подписывать бывшего полузащитника Ювентуса Клаудио Маркизио.

"Хотел бы поздравить Клаудио с великолепной карьерой. Он провел замечательный период в Ювентусе и сборной Италии. Мы не интересуемся этим футболистом, поскольку наш состав уже сформирован", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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Ранее стало известно, что полузащитник "горожан" Кевин Де Брейне пропустит из-за травмы примерно три месяца. Британская пресса называла Маркизио одним из кандидатов на переезд в Англию.

Напомним, Маркизио разорвал контракт с Ювентусом. В его услугах заинтересован ПСЖ, а также клубы из чемпионата Китая.