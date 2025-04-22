Голкипер Порту Диогу Кошта может продолжить свою карьеру на Этихад Стэдиум.

“Горожане” готовятся к большому количеству трансферов в летнее межсезонье. Хосеп Гвардиола получил полный карт-бланш на перестройку команды после провальной кампании 2024/25.

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В частности, Манчестер Сити собирается заменить голкипера, сообщает The Mirror.

Позиции Эдерсона серьезно пошатнулись в текущем сезоне, из-за чего все чаще на поле появлялся резервист Штефан Ортега. Бразилец страдает от травм в последние годы и может переехать в Саудовскую Аравию, где тамошние клубы не первый сезон интересуются 31-летним вратарем.

Главным кандидатом на замену Эдерсону стал 25-летний португальский голкипер Диогу Кошта. Порту уже оценил футболиста в 63 миллиона фунтов стерлингов.

Добавим, что Диогу Кошта в текущем сезоне отыграл 41 игру за Порту, пропустив 44 гола и оформив 18 сухих матчей.

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