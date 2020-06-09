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Гвардиола официально получил нового ассистента – он был учителем Пепа

20:10 117 Читати українською
Гвардиола официально получил нового ассистента – он был учителем Пепа
Хуан Мануэль Лильо / Getty Images

Английский Манчестер Сити объявил о пополнении тренерского штаба Хосепа Гвардиолы новым специалистом.

Хуан Мануэль Лильйо стал ассистентом главного тренера "горожан", сообщает официальный сайт клуба.

Гвардиола мечтает возглавить национальную команду

54-летний специалист перебрался на Туманный Альбион из Китая, где по итогам сезона-2019 вывел в местную Суперлигу клуб Циндао Хайню. Ранее он работал с японским Виссел Кобе, колумбийскими Атлетико Насьональ и Мильонариосом, Альмерией, Реал Сосьедадом, Сарагосой и рядом других испанских команд. Специалист начал свою тренерскую карьеру еще в начале 80-х.

Лильо считается учителем Гвардиолы-тренера. Бывший хавбек Барселоны в конце игровой карьеры специально перешел в мексиканский Дорадос, чтобы играть под руководством старшего коллеги и ближе познакомиться с его тренерской методикой. Лильо на Этихаде занял должность, ставшую вакантной после перехода в Арсенал Микеля Артеты.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Хуан Мануэль Лильо Хуан Мануэль Лильо
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