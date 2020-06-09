Гвардиола официально получил нового ассистента – он был учителем Пепа

Английский Манчестер Сити объявил о пополнении тренерского штаба Хосепа Гвардиолы новым специалистом.

Хуан Мануэль Лильйо стал ассистентом главного тренера "горожан", сообщает официальный сайт клуба.

Гвардиола мечтает возглавить национальную команду

54-летний специалист перебрался на Туманный Альбион из Китая, где по итогам сезона-2019 вывел в местную Суперлигу клуб Циндао Хайню. Ранее он работал с японским Виссел Кобе, колумбийскими Атлетико Насьональ и Мильонариосом, Альмерией, Реал Сосьедадом, Сарагосой и рядом других испанских команд. Специалист начал свою тренерскую карьеру еще в начале 80-х.

Лильо считается учителем Гвардиолы-тренера. Бывший хавбек Барселоны в конце игровой карьеры специально перешел в мексиканский Дорадос, чтобы играть под руководством старшего коллеги и ближе познакомиться с его тренерской методикой. Лильо на Этихаде занял должность, ставшую вакантной после перехода в Арсенал Микеля Артеты.

Ребров, новый помощник Гвардиолы и "опыт с перегаром": вокруг света за 800 слов