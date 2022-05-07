"Люди говорят, что если этой команде не удалось выиграть Лигу чемпионов, то это провал. Я совершенно не согласен, но принимаю это, не буду спорить, кто прав, а кто виноват. Я всегда голоден, я каждый день думаю, как я счастлив и везуч. Я знаю, что люди здесь одержимы Лигой чемпионов.

Анчелотти стал рекордсменом по выходам в финал Лиги чемпионов – Гвардиола повторил антидостижение Моуринью

В тот день, когда мы ее выиграем, я уверен – они скажут, что это благодаря большим деньгам, а не стоящей за этим работе. Для меня это не вопрос денег, и болельщики этого не понимают. Рома тоже потратила много денег, но они даже не выступают в Лиге чемпионов", – цитирует Гвардиолу Metro.

Напомним, последний раз испанец выигрывал ЛЧ еще в сезоне 2010/11, когда тренировал Барселону.

Реал победил Ман Сити в битве за финал ЛЧ – триумф Анчелотти, психологическое фиаско Пепа и топовый матч Зинченко