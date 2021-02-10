Испанский специалист оформил юбилей, сообщает официальный сайт клуба.

Суонси – Манчестер Сити – 1:3 – видео голов и обзор матча

После успеха в противостоянии со Суонси в активе Гвардиолы 200 побед во главе "горожан". Для достижения этой отметки коучу Манчестер Сити понадобилось всего 268 матчей. Гвардиола возглавил манкунианцев летом 2016-го, а в нынешнем сезоне уже вывел команду в финал Кубка лиги, четвертьфинал Кубка Англии, 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того, его подопечные уверенно лидируют в АПЛ.

Отметим, что победу над Суонси в 5-м раунде Кубка Англии принесли голы Уокера, Стерлинга и Жезуса.

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