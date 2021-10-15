Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о кадровом состоянии "горожан" перед поединком с Бернли в рамках 8-го тура АПЛ.

"Торрес будет отсутствовать от двух с половиной до трех месяцев. Зинченко и Гюндоган вернулись, остальные в порядке. Они тренировались на этой неделе, и мы рады, что они вернулись", – приводит слова Гвардиолы официальный твиттер Манчестер Сити.

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Ранее сообщалось, что Ферран выбыл на месяц из-за небольшого перелома правой ступни. Кроме этого, "горожане" не смогут рассчитывать на Эдерсона и Габриэла Жезуса, которые не успели вернуться из расположения сборной Бразилии.

К слову, ближайшие матчи Манчестер Сити проведет 16 октября дома в рамках АПЛ против Бернли и 19 октября на выезде в Лиге чемпионов против Брюгге.

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