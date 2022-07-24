"Холанд и Альварес будут положительно влиять на нашу игру. Мы забивали много в прошлом сезоне, выиграли АПЛ и были в полуфинале ЛЧ, были одним из самых забивных коллективов в Европе.

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Пока я доволен. Иногда трансферный рынок довольно странный для нас. Обычно мы команда, которая покупает и не продает много. Этим летом по разным причинам мы продали несколько игроков. Иногда ты хочешь это сделать, но не можешь. Теперь все было быстро.

Один из моментов, которые я исследую перед покупкой игрока, – хорош ли он. Я не люблю работать с другими. Прекрасная атмосфера в раздевалке стоит больше, чем часа тактики. Летом мы приобрели несколько исключительных людей.

Впрочем, мы немного грустим, ведь любили Рахима, Габриэла и Олекса. С тех пор, как я прибыл в Манчестер, отношения были невероятными. Это приносит мне пользу", – заявил Гвардиола на пресс-конференции .

Напомним, летом к "горожанам" присоединились Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Калвин Филиппс и Штефан Ортега Морено. На полноценной основе клуб покинули Александр Зинченко, Габриэл Жезус (оба – Арсенал) и Рахим Стерлинг (Челси).